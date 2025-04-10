Лука Дончич впервые приехал на паркет Даллас Маверикс в роли соперника и стал главной звездой вечера.

В начале февраля Лос-Анджелес Лейкерс и Даллас Маверикс взорвали трансферную бомбу, осуществив обмен Луки Дончича на Энтони Дэвиса.

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Словенец впервые сыграл на паркете команды, в которой дебютировал на уровне НБА и провел 6,5 сезонов. Перед началом встречи "жеребцы" почтили Луку видео с его самыми яркими моментами, что довело суперзвезду до слез.

Luka Doncic is every Dallas Mavericks’ Fan right now. He loves Dallas and Dallas loves him back. pic.twitter.com/6Nu8wItqxe — Robert Griffin III (@RGIII) April 10, 2025

Впрочем, на площадке Дончич был безжалостным. Защитник Лейкерс стал самым результативным игроком матча, набросав бывшим партнерам 45 очков (плюс к этому 8 подборов и 6 передач). Дэвис же выглядел "серенько" – 13+11+6. Лейкерс одержали уверенную победу 112:97. Украинец Алексей Лень был в ростере "озерных", однако так и не получил игровых минут.