"Думаю, мы не заслуживали поражения, и это было видно на площадке. Мы хотели сделать все возможное, чтобы победить, но не смогли. Знаю, что я сделал много ошибок.

"Происходили очень странные вещи": тренер Словении винит арбитров в вылете в 1/4 финала Евробаскета-2025

Мог бы сыграть лучше, но принял много неправильных решений. Респект ребятам, мы показали, что можем побеждать. Все боролись и отдали максимум", – цитирует Дончича Basketnews.

Лидер словенцев также подчеркнул, что в этом матче он впервые в карьере заработал такое количество фолов. По его словам, он пытался взять игру на себя в последней четверти, но спешил с бросками и не действовал достаточно эффективно в ключевые моменты.

Напомним, что сборная Словении завершила выступление на чемпионате Европы-2025 по баскетболу, уступив Германии в четвертьфинале со счетом 91:99.

Евробаскет-2025: Германия вырвала победу у Словении и вышла в полуфинал турнира