"Что меня вдохновило? Думаю, вся команда вдохновилась сегодняшней победой Реала в баскетбольном Эль-Класико. Шучу, это я был мотивирован", – сказал Дончич.

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Лейкерс разбили на выезде лидеров Западной Конференции со счетом 126:99. Дончич, выступавший в Реале с 2015-го по 2018-й, стал самым результативным игроком на площадке (30+7+6). В составе хозяев вновь выделялся один из претендентов на трофей MVP Шей Гилджис-Александер (26+3+9). Несмотря на поражение Оклахома продолжает уверенно лидировать, а Лейкерс находятся на третьей позиции.

Накануне, в матче 26-го тура чемпионата Испании по баскетболу Реал на выезде пятый раз в сезоне обыграл Барселону – 91:89.