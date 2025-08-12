Лука Дончич сейчас находится в расположении сборной Словении с которой примет участие в Евробаскете-2025. Как информирует Basketnews, баскетболист похудел на 14 кг в течение этого лета.

В прошлом сезоне вес Дончича был 122,5 кг. По этому показателю он был одним из самых тяжелых игроков НБА. К колебанию веса привела новые пищевые привычки, режим сна и обновленный режим тренировок.

Время трансформации не случайно. В июле Дончич согласился на трехлетнее продление контракта с Лейкерс на 165 миллионов долларов. Лука оказался в команде в феврале 2025 года, перейдя из Далласа.

