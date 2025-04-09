Звездный словенец получил курьезное удаление за 7:40 до завершения встречи.

Игрок Далласа убежден, что клуб должен вывести 77-й номер из обращения – под ним выступал суперзвездный Дончич

Дончич реализовал тяжелый двухочковый через Хартенштайна и выкрикнул что-то в сторону фанатов Оклахомы. Рефери немедленно выписал защитнику Лейкерс технический фол. Для Луки он был вторым, поэтому пришлось покинуть площадку с ироничной улыбкой. Дончич успел набрать 23 очка, 3 подбора и 5 передач.

"Роковой" бросок словенца вывел Лейкерс вперед, однако после удаления звезды произошла катастрофа – поражение 120:136. Оклахома одержала 65-ю победу в сезоне и закрепилась в статусе лучшей команды регулярки НБА. Лейкерс с 48 победами идут на третьей строчке Западной конференции, но еще не гарантировали себе прямую путевку в плей-офф.