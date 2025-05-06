Дончич определился с будущим – Лос-Анджелес приготовил сумасшедший контракт на 229 миллионов для звезды
Баскетболист Лейкерс Лука Дончич подпишет новое соглашение с командой.
Лос-Анджелес Лейкерс приблизился к переподписанию звездного защитника Луки Дончича.
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Словенский баскетболист очень близок к новому соглашению с "озерниками", сообщил журналист ESPN Тим МакМен в разговоре с Дэном Патриком на Youtube.
У Дончича по действующему соглашению оставалось еще два года контракта с Лейкерс. Но сейчас Лос-Анджелес находится на финальной стадии согласования нового 4-летнего контракта со словенцем.
Согласно новым условиям, защитник "озерников" заработает за 4 сезона 229 миллионов долларов.
Добавим, что Дончич перешел в состав Лейкерс из Далласа в феврале 2025 года.
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