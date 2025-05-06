Лос-Анджелес Лейкерс приблизился к переподписанию звездного защитника Луки Дончича.

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Словенский баскетболист очень близок к новому соглашению с "озерниками", сообщил журналист ESPN Тим МакМен в разговоре с Дэном Патриком на Youtube.

У Дончича по действующему соглашению оставалось еще два года контракта с Лейкерс. Но сейчас Лос-Анджелес находится на финальной стадии согласования нового 4-летнего контракта со словенцем.

Согласно новым условиям, защитник "озерников" заработает за 4 сезона 229 миллионов долларов.

Добавим, что Дончич перешел в состав Лейкерс из Далласа в феврале 2025 года.

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