Дончич официально продлил контракт с Лейкерс – космическая зарплата в 165 миллионов
21:41 - Читати українською
Баскетболист Лука Дончич в дальнейшем будет выступать за Лейкерс в следующие 3 сезона.
Лос-Анджелес Лейкерс официально сообщили о продлении контракта с Лукой Дончичем.
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По данным инсайдера Шемса Чарании из ESPN, Дончич получит сумасшедшие 165 миллионов долларов за 3 следующих сезона.
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