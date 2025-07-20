"Должен воспринимать этот результат как подарок с небес": экс-промоутер Усика сделал предостережение непобедимому украинцу
Украинский промоутер Александр Красюк прокомментировал победу Даниэля Лапина (12-0, 4 КО) над британцем Льюисом Эдмондсоном (11-1, 3 КО).
"Даниэль одержал победу благодаря судьям. Собственно я не увидел победы Лапина на своих записках. Ему нужно воспринимать этот результат как подарок с небес и сделать соответствующие выводы", – поделился Красюк в комментарии Sport.ua.
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Напомним, бой Лапина и Эдмондсона проходил в андеркарде Усик – Дюбуа и завершился победой украинского боксера решением судей – 95-95, 96-94, 96-94.
Таким образом, Даниэль Лапин одержал свою 12-ю победу в 12 поединках, защитив пояса IBF Intercontinental and WBA Continental в полутяжелом весе.
Лапин защитил два чемпионских пояса в андеркарде реванша Усик – Дюбуа – одержал 12-ю победу в карьере