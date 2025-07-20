"Даниэль одержал победу благодаря судьям. Собственно я не увидел победы Лапина на своих записках. Ему нужно воспринимать этот результат как подарок с небес и сделать соответствующие выводы", – поделился Красюк в комментарии Sport.ua.

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Напомним, бой Лапина и Эдмондсона проходил в андеркарде Усик – Дюбуа и завершился победой украинского боксера решением судей – 95-95, 96-94, 96-94.

Таким образом, Даниэль Лапин одержал свою 12-ю победу в 12 поединках, защитив пояса IBF Intercontinental and WBA Continental в полутяжелом весе.

Лапин защитил два чемпионских пояса в андеркарде реванша Усик – Дюбуа – одержал 12-ю победу в карьере