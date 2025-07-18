Доигровщик Дмитрий Янчук принес украинской команде 25 очков в матче против Италии, в котором "сине-желтые" чудом не совершили камбек после двух поражений в стартовых партиях.

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"Я всегда стараюсь в каждом матче играть в свою игру. Помогать команде, как на приеме, так и на подаче. Просто стараюсь делать свое дело на максимуме.

Нам тренер всегда говорит, что с хорошего приема можно играть темп – пайп, темп – пайп. Мы стараемся задействовать (этот элемент). (Против Нидерландов) у меня не шло, а с (Италией) сработало. То, что просит тренер – мы выполняли указания", – цитирует Янчука Суспільне Спорт.

26-летний Янчук сыграл во всех десяти поединках сборной Украины в текущем розыгрыше Лиги наций. Только в одном (поражение от Франции 0:3) он набрал менее 10 очков – 6. На сегодня в целом на счету Дмитрия 159 очков – он лидер команды по этому показателю.

25 очков Янчука в матче против Италии – повторение рекорда сборной Украины в Лиге наций-2025. Столько же очков набрал против Бразилии Илья Ковалев.

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