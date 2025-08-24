Анастасия Лищук, дочь экс-баскетболиста Сергея Лищука, выиграла чемпионат Европы до 16 лет, выступая за Испанию, а не Украину.

Президент баскетбольного клуба Ровно и вице-президент ФБУ по вопросам развития детского баскетбола Сергей Лищук сообщил, что его дочь Анастасия выиграла Евро U-16, выступая за сборную Испании.

"Мечту отца осуществила дочь. Невероятно горжусь", – написал Лищук в своем Facebook.



В финале юниорского Евро Испания победила Словению – 62:47. Добавим, что в течение 2009-2015 гг. Сергей Лищук выступал за испанскую Валенсию. Сейчас его дочь играет за юношескую команду этого клуба.

Интересно, что на сайте FIBA указано, что Анастасия имеет двойное гражданство – испанское и российское, но не украинское. Впрочем, ее отец родился в Ровно и никогда не играл за клубы страны-агрессора.

