Джина участвовала на соревнованиях World Reining Championship, который проходил на ранчо CS Ranch в Гиврине, Швейцария. Рейнинг является видом конного спорта, где всадник и лошадь выполняют определенные элементы на скорости: круги, повороты, остановки и прочее.

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Дочь выдающегося гонщика выиграла золото в индивидуальном зачете, набрав 222,5 балла. Кроме того, Джина стала первой в командном зачете – она выступала в составе сборной Германии, вместе с Элиасом Эрнстом, Йоханнесом Хейлем и Оливером Штейном. К слову, в 2019 году Джина Шумахер получила золотую медаль на чемпионате Европы.

Напомним, Михаэль Шумахер является семикратным чемпионом в соревнованиях Формулы-1.

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