Дочь Мостового опубликовала несколько видео в Instagram со стадиона Уэмбли. В частности, на одном из них болельщики приветствовали Усика за кулисами. После появления видеороликов экс-футболист был вынужден оправдываться перед российскими СМИ.

Джейк Пол на весь мир продемонстрировал монету бригады ВСУ, выразив уважение Украине и Усику

"Моя дочь Эмма просто поехала к друзьям в Лондон, поэтому и сходила на бой Усика и Дюбуа. Она не фанатка бокса, просто решила с друзьями сходить. Моя дочка – фанатка футбола! У нее друзья живут в Испании и следят за всем этим", – сказал Мостовой для Sport24.

Напомним, 19 июля Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в 5-м раунде и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира.

ФИДЕ допустила сборную России к командному чемпионату мира по шахматам – в организации объяснили скандальное решение