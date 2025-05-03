В субботу, 3 мая, состоялся третий поединок, в котором определился чемпион баскетбольной Суперлиги. Отчет об игре читайте на "Футбол 24+".

Плей-офф Суперлиги. Серия за 1 место, третий матч

БК Днепр – Киев-Баскет – 69:66 (19:13, 17:13, 20:16, 13:24) (счет в серии – 2:1)

Черкасские Мавпы завоевали бронзу Суперлиги, одолев Ровно – провальная первая четверть похоронила вице-чемпиона Украины

Третья дуэль между действующим чемпионом Украины БК Днепр и Киев-Баскетом состоялась в СК Шинник в Днепре. В первом матче днепряне открыли счет в финальной серии, одержав победу на домашней площадке (89:70), однако во втором поединке столичный клуб неожиданно реабилитировался за поражение (73:56).

Гости провалили первую четверть, уступив сопернику 6-ю очками. Во втором и третьем периодах днепряне продолжили увеличивать свое преимущество, добавив к общему счету еще +8. В последней четверти киевляне взялись за дело и отыграли 11 очков, но для общего успеха не хватило совсем немного.

БК Днепр одерживает победу и становится обладателем золотых медалей первенства. Отметим, что это чемпионство – второе подряд для днепрян. В прошлом году в финальной серии команда переиграла БК Ровне с итоговым счетом 2:0. В целом для Днепра этот триумф стал третьим в истории и вторым в сезоне – ранее подопечные Коваля одержали победу в Кубке Украины сезона-2024/25.

К слову, накануне Черкасские Мавпы в третьем матче серии одолели Ровно и стали бронзовым призером Суперлиги.

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