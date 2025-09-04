Чемпион Украины по баскетболу – Днепр усилил состав перед выступлениями в Кубке Европы ФИБА.

Баскетбольный клуб Днепр объявил о подписании контракта с нидерландским центровым Крейгом Осаиквуомваном. Интересно, что контракт с игроком рассчитан на выступления клуба в Кубке Европы ФИБА. Крейг присоединится к команде в ближайших товарищеских матчах.

Новичок Днепра выигрывал чемпионат Нидерландов, дважды становился обладателем кубка Нидерландов и один раз Суперкубка этой страны. До украинской команды Осаиквуомван играл в австрийском клубе Флаерс Велс. В прошлом сезоне в среднем за игру Крейг набирал 7,9 очка и делал 4,7 подбора за 21,5 минуты на паркете.

Напомним, в квалификации Кубка Европы ФИБА Днепр сыграет против румынской Короны Брашов. Матчи состоятся 24 сентября и 1 октября.

