Плей-офф Суперлиги, полуфинал, второй матч

Черкасские Мавпы – Днепр – 73:77 (21:18, 26:21, 11:19, 15:19) (первая игра – 48:63)

Суперлига, полуфинал: Днепр разбил Черкасских Мавп и продлил победную серию до 35 матчей

Во втором полуфинале Днепр в гостях снова был сильнее Черкасских Мавп. Первый и второй периоды были за хозяевами, однако днепряне смогли переломить игру и взяли реванш в 3 и 4 четвертях.

Интересно, что за 30 секунд до завершения игры Днепр лидировал с отрывом в 1 очко, однако результативная атака увеличила их преимущество до +3. Мавпы имели возможность сравнять счет и перевести игру в овертайм, однако оба трехочковых были неточными.

Лучшим игроком встречи стал 35-летний форвард днепрян Станислав Тимофеенко, в активе которого 22 очка и 5 подборов.

Напомним, накануне Киев-Баскет одержал победу над БК Ровне. Второй матч состоится в четверг, 17 апреля. Полуфинальные серии продолжаются до двух побед.

Суперлига, полуфинал: Киев-Баскет повел в серии против Ривне