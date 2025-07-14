"Ковтун с тренерами решил сменить страну еще в 2024-м, после Олимпийских игр. Мы встречались, предлагали и деньги, и нормальные условия для подготовки. Все бесполезно.

Ковтун официально сменил гражданство Украины – гимнаст променял родную страну на Хорватию

Уже из прессы узнал, что он получил хорватский паспорт. Какие тут могут быть вопросы, если он сам не хочет быть украинцем. И это во время войны, когда наши парни и девушки гибнут и защищают страну, а кто-то поднял сначала флаг Украины, получил все деньги от Украины, все звания от Украины, а потом решил, что он будет выступать за Хорватию.

Если он считает, что Хорватия для него более ценна, чем Украина, то, ну что я могу сказать, для меня это очень противно", – сказал Гутцайт в интервью Спорт 24.

Напомним, на уровне юниоров Ковтун становился бронзовым призером ЧМ-2019 в личном многоборье, а также получил серебро командного первенства. Главным достижением Ильи в составе взрослой сборной Украины стало серебро Олимпиады-2024 в упражнениях на параллельных брусьях. Также в его активе серебро (2023) и бронза (2021) чемпионатов мира по спортивной гимнастике в личном многоборье плюс семь медалей чемпионатов Европы (в 2024-м он взял три золота: в командном первенстве, а также в упражнениях на параллельных брусьях и перекладине).

К слову, после начала полномасштабного вторжения Ковтун ни разу не был в Украине. Украинские гимнасты выехали в Осиек по приглашению хорватских коллег на два месяца – большинство спортсменов вернулись на родину, однако Ковтун с тренером Ириной Горбачевой остались, оправдываясь хорошими условиями для тренировок.

Ковтун отсидит карантин для выступлений за сборную Хорватии – известно, сколько пропустит