Арман "Мондо" Дюплантис установил новый мировой рекорд в мужских прыжках с шестом, покорив высоту 6,29 м со второй попытки.

Прошлый рекорд принадлежал также шведско-американскому прыгуну. Его он установил на соревнованиях Бриллиантовой лиги в Стокгольме, взяв высоту в 6,28 м.

Арман "Мондо" Дюплантис в тринадцатый раз обновляет мировой рекорд в мужских прыжках с шестом – и делает это в третий раз в 2025 году.

Напомним, что 25-летний прыгун получил ряд наград, учитывая золото на Олимпиаде в Париже.

