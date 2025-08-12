Дюплантис в тринадцатый раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом – ВИДЕО
Шведско-американский прыгун с шестом Арман "Мондо" Дюплантис снова ошеломил мир.
Арман "Мондо" Дюплантис установил новый мировой рекорд в мужских прыжках с шестом, покорив высоту 6,29 м со второй попытки.
Прошлый рекорд принадлежал также шведско-американскому прыгуну. Его он установил на соревнованиях Бриллиантовой лиги в Стокгольме, взяв высоту в 6,28 м.
Арман "Мондо" Дюплантис в тринадцатый раз обновляет мировой рекорд в мужских прыжках с шестом – и делает это в третий раз в 2025 году.
Напомним, что 25-летний прыгун получил ряд наград, учитывая золото на Олимпиаде в Париже.
