Дюплантис снова творит историю: мировой рекорд и третье "золото" на чемпионате мира – видео сумасшедшего прыжка
Швед Арман Дюплантис стал трехкратным чемпионом мира по прыжкам с шестом, обновив собственный мировой рекорд.
ЧМ-2025 по легкой атлетике. Прыжки с шестом, мужчины. Финал
1. Арман Дюплантис (Швеция) - 6.30 м (мировой рекорд)
2. Эммануил Каралис (Греция) - 6.10 м
3. Кертис Маршалл (Австралия) - 6.00 м
Финал мужских прыжков с шестом на чемпионате мира-2025 в Токио подарил болельщикам настоящее шоу. Мировой рекордсмен и действующий чемпион Арман Дюплантис подтвердил свой статус лучшего, получив третье подряд "золото" мирового первенства и побив мировой рекорд.
В борьбе за медали в секторе сошлись 12 легкоатлетов, среди которых американский олимпийский призер Сэм Кендрикс, грек Эммануил Каралис, австралиец Кертис Маршалл и легендарный француз Рено Лавиллени.
На отметке 6.00 м в борьбе остались только трое - Дюплантис, Каралис и Маршалл. Решающей стала планка 6.10 м, которую швед преодолел с первой попытки, оставив Каралиса на второй позиции. Маршалл завоевал "бронзу".
Обеспечив себе титул, Дюплантис пошел на штурм мирового рекорда - 6.30 м. С третьей попытки он взлетел выше планки и переписал историю прыжков с шестом.
Дюплантис стал вторым в истории после Сергея Бубки, кто получил три титула чемпиона мира в прыжках с шестом.