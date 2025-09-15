Швед Арман Дюплантис стал трехкратным чемпионом мира по прыжкам с шестом, обновив собственный мировой рекорд.

ЧМ-2025 по легкой атлетике. Прыжки с шестом, мужчины. Финал

1. Арман Дюплантис (Швеция) - 6.30 м (мировой рекорд)

2. Эммануил Каралис (Греция) - 6.10 м

3. Кертис Маршалл (Австралия) - 6.00 м

Финал мужских прыжков с шестом на чемпионате мира-2025 в Токио подарил болельщикам настоящее шоу. Мировой рекордсмен и действующий чемпион Арман Дюплантис подтвердил свой статус лучшего, получив третье подряд "золото" мирового первенства и побив мировой рекорд.

В борьбе за медали в секторе сошлись 12 легкоатлетов, среди которых американский олимпийский призер Сэм Кендрикс, грек Эммануил Каралис, австралиец Кертис Маршалл и легендарный француз Рено Лавиллени.

На отметке 6.00 м в борьбе остались только трое - Дюплантис, Каралис и Маршалл. Решающей стала планка 6.10 м, которую швед преодолел с первой попытки, оставив Каралиса на второй позиции. Маршалл завоевал "бронзу".

Обеспечив себе титул, Дюплантис пошел на штурм мирового рекорда - 6.30 м. С третьей попытки он взлетел выше планки и переписал историю прыжков с шестом.

Дюплантис стал вторым в истории после Сергея Бубки, кто получил три титула чемпиона мира в прыжках с шестом.

DIRECTO A LA ESTRATOSFERA



Duplantis bate su récord mundial por 14º vez y se convierte en el primer ser humano en alcanzar la barrera de los 6,30m



No eres de este MONDO, Armand #WCHTokyo25 pic.twitter.com/5ZpKsOc2Jh — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 15, 2025

