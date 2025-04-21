Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис стал "Спортсменом года" по версии Laureus World Sports Awards-2025. Торжественная церемония вручения наград состоялась в понедельник, 21 апреля, в Мадриде.

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25-летний спортсмен в борьбе за это звание опередил:

– испанца Карлоса Алькараса (теннис, четырехкратный чемпион турниров Большого шлема, третья ракетка мира);

– нидерландца Макса Ферстаппена (автоспорт, четырехкратный чемпион Формулы-1);

– француза Леона Маршана (плавание, четырехкратный чемпион Олимпиады-2024);

– словенца Тадея Погачара (велоспорт, трехкратный чемпион многодневки "Тур де Франс").

Согласно регламенту, шорт-листы номинаций формируются путем голосования более 1000 спортивных СМИ из 70 стран мира. После этого Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей этих шорт-листов.

Напомним, Дюплантис – двукратный олимпийский чемпион (2020 и 2024), двукратный чемпион мира (2022 и 2023), трехкратный чемпион мира в помещении (2022, 2024 и 2025), трехкратный чемпион Европы (2018, 202) 2021 года. Рекордсмен мира в помещении (6,27 м, 28 февраля 2025 г.). Обладатель олимпийского рекорда – 6,25 м.