Действующий чемпион мира по версии IBF Дюбуа (22-2, 21 КО) не сомневается в том, что прогрессирует и на сегодня имеет все, чтобы верить в свою победу над объединенным чемпионом хевивейта Усиком.

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– В последнее время ты в отличной форме. Чем это объясняешь?

– Голодом и желанием. Ты же боец, ты хочешь стать лучшим. Это, а также команда, которая меня окружает – мой отец и ближайшее окружение – поддерживала меня, и вот я здесь.

– Смотришь на тот первый бой и думаешь: "Теперь я совсем другой человек"?

– Да. Я прошел через это. Я возродился и чувствую себя новым бойцом, готовым к поединку с любым в мире, – рассказал Дюбуа в комментарии DAZN.

Реванш Усик – Дюбуа состоится в Лондоне на Уэмбли 19 июля. В августе 2023 года Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

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