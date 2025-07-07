– Хочу вернуться в Польшу, к первому бою. Расскажи о том ударе в корпус. По моему мнению, он был вполне нормальным. Что думаешь ты?

– Я думаю, что попал. Точно попал. Мы долго работали над этим ударом в лагере, поэтому я его исполнил так. У меня есть ощущение, что меня ограбили. Украли победу.

Дюбуа выступил с дерзкой угрозой в адрес Усика перед реваншем: "Мне не терпится"

– У Усика есть слабость к ударам по корпусу? Я слышал это от многих людей. Он до сих пор непобедим, но есть ли такая слабость?

– Возможно, есть. Кажется, он несколько раз падал от ударов по корпусу. Так что такая слабость точно есть. В этот раз я собираюсь отдать все, чтобы точно свалить его.

– У меня есть теория насчет первого боя. Думаю, что Усик играл с судьей, поединок был близко к его дому. Думаю, что он получил серьезный урон от того удара, но использовал свой опыт, что, очевидно, для него было правильным решением. Думаешь, если бы судья начал отсчет, то Усик не оправился бы?

– Видимо, сейчас уже не время об этом говорить... Я должен исправить это, знаешь, забыть об этом споре, разбить старые декорации. Именно на этом я сейчас сосредоточен.

– Было ли приятно, когда ты попал?

– Всегда приятно, когда попадаешь хорошим ударом. Мы долго отрабатывали это в спортзале, у меня получилось. Поэтому, по моему мнению, это был нокаут, – резюмировал Дюбуа в комментарии DAZN.

Напомним, реванш Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона запланирован на 19 июля в Лондоне. В августе 2023 года первый поединок боксеров завершился досрочной победой украинца в девятом раунде.