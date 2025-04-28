Подготовка к бою Александра Усика и Даниэля Дюбуа уже началась – боксеры провели битву взглядов на Уэмбли.

Дюбуа и Усик встретились на Уэмбли – боксеры провели битву взглядов на легендарном стадионе.

Команда Усика официально объявила дату реванша с Дюбуа

Не обошлось без скандала: британец двумя руками толкнул украинца, пытаясь спровоцировать Александра. Схватка так и не разгорелась, поскольку боксеров сразу подбежали разнимать.

Напомним, Усик и Дюбуа провели бой в августе 2023 года – тогда Александр одержал победу нокаутом в 9 раунде. В 5 раунде Даниэль отправил украинца на канвас ударом ниже пояса, хотя команда британца уверяла, что удар был легальным. После этого Усик провел два поединка против Тайсона Фьюри, а Даниэль боксировал против Джарелла Миллера, Филиппа Хрговича и Энтони Джошуа, победив всех нокаутом.

Усик отреагировал на реванш с Дюбуа за право стать абсолютным чемпионом, сделав угрозу британцу