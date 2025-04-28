"Как должен был завершиться первый бой между мной и Усиком? 100%, когда он упал. Когда я просматриваю тот момент, бой точно должен был закончиться тогда. Но это была политика, это было все то, что происходило с войной (в Украине – прим.) и всем остальным.

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Поэтому в этот раз я не собираюсь оставить камня на камне. Я не оставлю шансов для каких-то вопросов или чего-то подобного. Я хочу прибить его к канвасу, и сделать все как следует на этот раз", – заявил Дюбуа в комментарии BoxNation.

Напомним, Усик и Дюбуа провели бой в августе 2023 года – тогда Александр одержал победу нокаутом в 9 раунде. В 5 раунде Даниэль отправил украинца на канвас ударом ниже пояса, хотя команда британца уверяла, что удар был легальным. После этого Усик провел два поединка против Тайсона Фьюри, а Даниэль боксировал против Джарелла Миллера, Филиппа Хрговича и Энтони Джошуа, победив всех нокаутом.

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