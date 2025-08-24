Бывший чемпион мира IBF в хэвивейте Даниэль Дюбуа объяснил, зачем был на вечеринке перед боем с Александром Усиком.

"Я такое сделал перед боем с Джошуа и это сработало. Даже не хочу это вспоминать, но скажу, что это не была причина поражения. Сейчас я вижу, какие вещи в том бою я мог бы сделать лучше. Сейчас у меня новое начало, пришло время что-то изменить и стать еще лучше.

Теперь я должен измениться и все сделать правильно. Я вышел против одного из лучших боксеров мира, еще и левши. Да, я мог бы выступить лучше, но иногда такое случается. Я не чувствую себя подавленным или побежденным, мне просто нужно научиться чему-то новому и усовершенствоваться", – сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу talkSPORT Boxing.