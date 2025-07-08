Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) поделился ожиданиями от поединка с чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО).

– Складывается впечатление, что твою хорошую работу в первом бою с Усиком затмил скандал. До того момента ты выглядел хорошо. Ты чувствуешь, что реакция была несправедливой?

– Да. Но после того я провел еще 3 поединка. И даже тот тренировочный лагерь дал мне многое для следующих боев. Я стал лучше, выносливее, более подготовленным. Я – лучше версия себя, настоящий боец. И я готов к войне.

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– Думаю, люди увидели изменения во время твоих боев с Хрговичем, Миллером, Джошуа, твой путь впечатляет. Ты чувствуешь, что на этот раз шанс выиграть больше?

– Да. На этот раз все будет по-другому. Те, кто думают, что все будет как раньше, будут шокированы – даже команда Усика. Я лучше знаю себя, больше доверяю себе как бойцу. Я не могу дождаться.

– Согласен ли ты, что Дюбуа сегодня – совсем другой боец, чем 3–4 года назад?

– Безусловно.

– Что именно изменилось?

– Взросление. Мы все должны когда-то повзрослеть, не так ли? Это путь от мальчика до мужчины. От утробы до могилы, как говорится.

– Что на этот раз будет иначе?

– Я выиграю.

– Нокаутом?

– Как получится, так получится. Любым образом.

– Если ты победишь Усика, счет будет 1:1. Захочешь трилогию или драться с Паркером?

– Что угодно. Если в контракте будет реванш – хорошо. Не знаю, что решат, но я сделаю свое дело – как боец, как солдат. Выйду и одержу победу, – сказал Дюбуа для DAZN Boxing.

Напомним, бой-реванш между Александром Усиком и Даниэлом Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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