Дон Чарльз, который готовил Даниэля Дюбуа к бою с Александром Усиком, рассказал о дальнейших планах своего подопечного.

"Я говорил с Даниэлем. Он решил пока взять паузу в боксе.

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После паузы мы встретимся с промоутером Фрэнком Уорреном и решим, что будет дальше. На стороне Даниэля сейчас его возраст, ему всего 27 лет", – цитирует Чарльза Boxing Scene.

Напомним, несмотря на угрозы и бравурные заявления стать новым лидером супертяжелого дивизиона Дюбуа сумел продержаться против Усика в бою-реванше только 5 раундов, дважды оказываясь на ринге после ударов украинца. Как следствие, Александр в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.

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