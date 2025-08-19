Даниэль Дюбуа прекратил сотрудничество с тренером Доном Чарльзом и его помощниками.

Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе по версии IBF Даниэль Дюбуа сообщил, что меняет наставника и поблагодарил Дона Чарльза за работу.

Тренер Дюбуа ушел из команды британца после поражения от Усика

"Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить Дона Чарльзу и его команду за все время, усилия и упорный труд, которые они вложили в меня в течение последних 18 месяцев. Я искренне благодарен за все.

Вместе с тем, я чувствую, что пришло время для изменений, нового подхода к следующему этапу моей карьеры, ведь я двигаюсь вперед, чтобы стать двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Вскоре я сделаю дополнительное заявление о новой структуре моей команды", – написал Дюбуа в Instagram.

19 июля Дюбуа в Лондоне проиграл нокаутом в пятом раунде украинцу Александру Усику, лишился чемпионского пояса IBF и потерял шанс стать абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона.

Усик на распутье после нокаута Дюбуа – что дальше?