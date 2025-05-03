"Эти украинцы, они всегда работают с его сознанием и умом. Мне нужно просто быть в форме физически и духовно. Этого будет достаточно для победы.

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Все дело в его играх ума. По моему мнению, Усик вообще скучный парень, который дома занимается этими всеми делами. Надо просто его перебоксировать", – цитирует Дюбуа ESPN.

Напомним, в 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. Реванш между боксерами состоится 19 июля 2025 года в Лондоне на стадионе Уэмбли.

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