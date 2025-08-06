Даниэль Дюбуа попал под запрет после поражения 19 июля на Уэмбли.

Экс-чемпион мира по версии IBF в супертяжелом дивизионе потерял возможность не только выходить на ринг, а и тренироваться после того, как 19 июля в Лондоне на Уэмбли проиграл нокаутом украинцу Александру Усику в пятом раунде боя за абсолют.

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Решением Британского боксерского совета Дюбуа получил отстранение до 2 сентября, сообщает BoxRec. Даниэль попал под запрет по медицинским причинам.

Зато Усик после боя с Дюбуа каких-либо подобных ограничений не получил.

Напомним, Александр Усик, победив Даниэля Дюбуа, во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Ранее он был абсолютом в тяжелом весе, после чего перешел в хевивейт.

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