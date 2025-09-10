Фрэнк Уоррен, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом дивизионе по версии IBF Даниэля Дюбуа, рассказал, что его клиент не захотел проводить бой с новозеландцем Джозефом Паркером.

"Мы хотели устроить бой между ним и Джозефом Паркером. Мы предложили Даниэлю бой, но он травмирован. Поэтому сомневаюсь, что он подерется еще раз в этом году. Вероятно, он вернется на ринг в январе или феврале следующего года", – цитирует Уоррена talkSPORT.

Как известно, 19 июля в Лондоне на Уэмбли Дюбуа проиграл нокаутом в пятом раунде Александру Усику и упустил шанс стать абсолютным чемпионом мира – этот статус получил украинский боксер.

