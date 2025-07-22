Даниэль Дюбуа явно был сосредоточен не на максимум в день реванша против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса.

Стэн Дюбуа, отец 27-летнего британца решил организовать вечеринку за несколько часов до важнейшего поединка в карьере сына, информирует Mirror. На нее пригласили около 70 человек, которые слушали громкую музыку и распивали напитки.

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В сеть попало видео, которое подтверждает, что Дюбуа-младший также был на вечеринке. Правда, Даниэль не знал почти никого из присутствующих. Затем у него возникли проблемы с поездкой на Уэмбли, поскольку аккредитованные машины были заняты гостями.

Стэн сам отвез сына на стадион, но там возникла новая напасть – некоторые гости пытались пробраться на арену без билетов. В этой толкотне Дюбуа потерял еще больше времени и прибыл в раздевалку только за 80 минут до запланированного выхода на ринг. А вот Усик уже более часа был на Уэмбли и настраивался.

Возможно, это стало дополнительным фактором уверенной победы украинца. Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и вернул себе звание абсолютного чемпиона хевивейта.

Daniel Dubois allegedly had a 70-person party at his house just hours before fighting Oleksandr Usyk on Saturday



He pulled up to the venue less than 90 minutes before his ring walk pic.twitter.com/16An5zM7pg — Happy Punch (@HappyPunch) July 21, 2025

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