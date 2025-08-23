"Дон Чарльз был замечательным тренером для меня, мы вместе завоевали титул чемпиона мира. Но я просто думаю о собственном будущем, о том, в чем могу стать лучшим. Да, это было исключительно мое решение.

Дюбуа принял неожиданное решение относительно своей команды после нокаута от Усика – есть амбициозная цель

Я готов отдать все, что осталось на этом уровне моей карьеры. Я хочу стать двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе. Это моя цель. Я готов сделать все, чтобы этого достичь.

Станет ли Тони Симс моим новым тренером? Сейчас я пока не могу об этом говорить. Сначала мне нужно все обсудить с моей командой, какой будет структура и все остальное. Однако вскоре точно будет официальное объявление об этом", – заявил Даниэль Дюбуа в комментарии для talkSPORT Boxing.

Напомним, что Тони Симс ранее был тренером Энтони Джошуа. Кроме Дона Чарльза команду Дюбуа покинул также Киран Фаррелл.

Тренер Дюбуа ушел из команды британца после поражения от Усика