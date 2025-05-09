"Психологическая война, не так ли? Да, это Усик, он всегда в этом. Я думаю, что в целом он скучный парень. Он просто будет сидеть дома и молоть ерунду. Его нужно просто победить на ринге. Это все психология. Когда они почувствуют настоящую боль и пыл, тогда вы сможете прорваться через это. Сила Божья на вашей стороне, вы сможете сделать все.

Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов – видео схватки на Уэмбли

Я не думаю, что Усик сможет выдержать боль или жар, которые я намерен принести. Я просто выйду и выиграю. Вот и весь план игры. Победа, очки, нокаут – что угодно. Победа.

Почему я толкнул его на дуэли взглядов? Это одна из таких вещей, если вы злитесь или что-то в этом роде. Это просто происходит в боксе. Да, это просто происходит. Я хочу хорошенько достать его своими руками 19 июля и показать всем.

В драке всегда будет напряжение. Это не просто старая ненависть. Это должно быть разумно, но одновременно с напряжением. Я не переусердствую. Просто так, мы боремся, чтобы исправить прошлое, прояснить противоречия", – приводит слова Дюбуа Boxing Scene.

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