Промоутер Фрэнк Уоррен объяснил, почему Даниэль Дюбуа не вышел в ринг с Джозефом Паркером.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен признался, что его команда планировала организовать поединок между бывшим чемпионом мира Даниэлем Дюбуа (22 победы, 3 поражения, 21 нокаут) и временным чемпионом WBO Джозефом Паркером (36 побед, 3 поражения, 24 нокаута).

Как информирует TalkSPORT, договоренности так и не удалось реализовать из-за травмы британского боксера.

По словам Уоррена, Дюбуа вернется на ринг в начале 2026 года – в январе или феврале. Ранее новый советник боксера предполагал, что восстановление может произойти уже в декабре 2025-го, но эти планы отложены.

Недавно Даниэль подтвердил, что прекратил сотрудничество со своим наставником Доном Чарльзом. Боксер отметил, что в ближайшее время объявит имя нового тренера.

Напомним, в июле украинец Александр Усик нокаутировал Дюбуа и второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг). Усик стал первым боксером после легендарного Мохаммеда Алли, которому покорился этот титул.

