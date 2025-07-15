“Реванш против Усика – это точно самый важный бой в моей жизни. Странно, но складывается впечатление, будто все происходит ”под одеялом". Нет ажиотажа, на который я надеялся от объединительного боя. Хотя, возможно, все изменится в день поединка.

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Кажется, каждый мой бой сопровождается каким-то странным настроением. Не могу понять, почему так. Энтони Джошуа тоже не особо занимался трештоком. Но каждый его бой – это аншлаг и сплошное шоу. А с моими поединками всегда что-то непонятное.

Я не хочу вспоминать бой против Усика в 2023 году, потому что тогда я не был в своей лучшей форме. Я сделал только один хороший удар за матч. Это просто воспоминание, а я человек будущего. Я должен закрепить свой авторитет в сильнейшем дивизионе бокса. Вы увидите разницу в моей форме уже 19 июля", – цитирует заявление Даниэля Дюбуа The Guardian.

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