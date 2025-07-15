Обладатель титула IBF в супертяжелом весе отличился странным поведением во время официальных мероприятий перед боем с участием Александра Усика. Видео инцидента публикуют в X.

Дюбуа начал ныть перед реваншем против Усика: "Нет ажиотажа, на который я надеялся"

Украинский чемпион и 27-летний британец приняли участие в дуэли взглядов. Усик традиционно демонстрировал спокойствие и уверенность. В то же время Дюбуа неожиданно начал кричать прямо в лицо Александру.

"И новый!" – несколько раз громко повторил Даниэль, имея в виду, что он заберет чемпионские титулы у Усика. Украинец никак не реагировал на провокации и ответил лишь улыбкой.

Напомним, что бой-реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится уже 19 июля. В первом поединке, состоявшемся в августе 2023 года, украинец победил благодаря нокауту в девятом раунде.

@dynamite_daniel_dubois goes OFF on @usykaa in their first fight week face off



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Усик назвал свою мечту – она связана с Украиной