– Даниэль, это был твой день, чтобы стать великим. Ты бросил вызов, пожалуй, одному из величайших супертяжеловесов всех времен. Это была не твоя ночь, но это было невероятное выступление. Как бы ты подытожил его для себя?

– Я должен отдать ему должное за выступление. Я выложился на полную. Это был просто один день. Возможно, некоторые вещи я мог бы сделать лучше, но заслуги этого человека неоспоримы. Я еще вернусь.

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– Без сомнений, что ты еще вернешься. Мы уже видели это раньше. Удар джебом был ключевым в прошлый раз. На этот раз джебов было недостаточно. Думал ли ты, что, возможно, мог бы нанести их больше или больше пробивать по корпусу, как советовали тебе твои тренеры?

– Я просто дрался, полностью был в поединке. Просто пытался поднимать темп раунд за раундом, но имеем то, что имеем. Я вернусь. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел. Я сделал все, что мог. Мы поработаем над ошибками и вернемся снова, – сказал Дюбуа в комментарии в ринге по завершении боя.

Напомним, обе победы Усика нокаутом в хевивейте были против Дюбуа. Вчера украинец прибил британца в пятом раунде, а в августе 2023-го на это понадобилось 9 раундов. Тогда Даниэль успел нанести Александру нелегальный удар ниже пояса и 2 года ныл, что рефери "украл его победу".

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