Бывший чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весе Дэвид Хэй высказался о гипотетическом бое против Александра Усика (24-0, 15 КО).

– Праймовый Дэвид Хэй против праймового Александра Усика. Это был бы замечательный бой.

– В своей лучшей форме, я думаю, что победил бы любого, кроме Холифилда. Он бы, б****ь, меня просто уничтожил.

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– То есть ты дал бы себе шансы в бою с Усиком?

– Да, однозначно. Без сомнения. Но я также вижу такой вариант, где он меня побеждает. Вариант, при котором он переигрывает меня благодаря своей левосторонней стойке. Он очень умный. Но я также вижу вариант, когда я просто попаду по нему правой рукой.

– То есть ловишь его им?

– Именно так. Если я его поймаю – я выиграю бой. Если я не поймаю его из-за того, что он будет слишком ловким – то, видимо, проиграю по очкам, – сказал Хэй для YouTube-канала Froch On Fighting.

Напомним, Дэвид Хэй, так же как Александр Усик, становился чемпионом мира в тяжелом и супертяжелом весе. В 2011 году британец уступил по очкам Владимиру Кличко и потерял свой чемпионский титул по версии WBA.

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