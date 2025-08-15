"Я очень удивлен тем, как он постоянно прогрессирует. С каждым разом он становится все лучше и лучше.

Дэвид Хэй рассказал, смог бы победить Усика: "Он очень умный"

Он перешел в весовую категорию, которая выше его естественного веса. Знаете, он носит дополнительную массу, которая в крузервейте была бы лишней, если бы он остался в том дивизионе. Эта масса, примерно 10 килограммов мышц, или сколько там, она могла бы негативно повлиять на его выносливость. Но он справляется. Видимо, он действительно ведет чистый, правильный образ жизни.

Его техника – вне конкуренции. И он совсем не показывает признаков старения. Я думал, что на таком уровне можно драться только определенное количество лет. Но в последнем бою против Дюбуа он просто добавлял обороты и выглядел так хорошо, как и всегда. Я не мог поверить. Я уже был его фанатом, уже считал его лучшим в мире. Но после такого выступления в его возрасте – что еще он может сделать? Он настолько хорош, насколько это вообще возможно", – рассказал Хэй в комментарии The Stomping Ground.

Александр Усик 19 июля в Лондоне выиграл нокаутом в пятом раунде у Даниэля Дюбуа и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира – второй раз в супертяжелом дивизионе.

