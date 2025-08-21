"Даже несмотря на то, что Мозес еще неопытный, у него есть мощность и тяжелый удар, которые могут создать кучу проблем любому. Я знаю, что Усик – гений и лучший в мире, я говорю о том, кто имеет наибольшие шансы его победить. Я не говорю, что Итаума обязательно победит Усика – я говорю: кто еще имеет наилучшие шансы?

Все остальные уже пытались и потерпели поражение, а он молодой, свежий, голодный к победам и, кажется, имеет невероятно тяжелые удары. И не забывайте, что Усик не настоящий тяжеловес, он крузер, который поднялся в весе.

Такие удары, которых наносил Мозес, снесли бы любого природного тяжеловеса. Диллиан точно не является крузером, он давно уже не падал таким образом, а Итаума показал, насколько он силен, и сделал это с такой легкостью", – приводит слова Хэя Bad Left Hook.

Напомним, в своем последнем поединке Итаума нокаутом в первом раунде победил Диллиана Уайта. Александр Усик в июле одолел британца Даниэля Дюбуа и второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

