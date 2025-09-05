"Люди могут говорить о травме Усика, но те, кто близок к боксу, знают цену подготовки на этом уровне. Мы не принимаем решения ради разговоров, мы принимаем их ради результатов.

Джозеф Паркер опытный и имеет характер, он уже доказал свое мастерство на самом высоком уровне. Для бокса такой бой всегда является плюсом – он увлекательный и привлекает внимание публики. Мы относимся к нему с уважением.

Когда речь идет о великих чемпионах, всегда будут разговоры о последнем бое. Но только время покажет правду. Сегодня Усик имеет силу, желание и свой собственный путь. Мы идем шаг за шагом, и именно дорога напишет будущее.

У каждого есть свое мнение о следующем бое. Мы всегда выбираем путь, который имеет значение для команды и для истории бокса. Предпочтения есть, но главное – правильное время и правильное значение", – приводит слова Лапина Seconds Out.

Ранее WBO обязала Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера, но чемпион попросил организацию отложить переговоры. Позже в сети появилось видео, на котором Усик танцует, после чего WBO приказала боксеру предоставить обновленное медицинское заключение.

