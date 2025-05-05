Кэти Ледеки продолжает разрывать шаблоны, каждый раз улучшая свои же достижения.

Американская пловчиха Кэти Ледеки установила новый рекорд на дистанции 800 м вольным стилем, сообщает USASwimming.

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Это случилось на соревнованиях Tyr Pro Swim Series в американском Форт-Лотердейле. Она показала время 8 минут и 4,12 секунды. Интересно, что Ледеки таким образом побила собственный мировой рекорд на 0,67 секунды – он держался с Олимпиады-2016.

Напомним, 28-летняя спортсменка получила 9 золотых медалей на последних четырех Олимпийских играх. Также в ее активе 4 серебряные и 1 бронзовая медаль.

Также американка является 21-кратной чемпионкой мира на длинной воде – это исторический рекорд среди женщин. Большинство наград она получила именно на дистанции 800 м вольным стилем.