Квалификация к Евроволею-2026, 3-й тур

Украина U-16 – Литва U-16 – 0:3 (16:25, 14:25, 17:25)

Украина после побед над Болгарией и Грузией могла гарантировать себе первое место в группе и путевку на чемпионат Европы – для этого надо было обыграть еще и Литву. Однако, получилось наоборот – украинки разгромно проиграли (0:3).

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Стоит добавить, что в волейболе за победу со счетом 3:0 и 3:1 начисляются 3 очка, 3:2 – 2 очка. За поражение со счетом 0:3 и 1:3 – 0 очков, 2:3 – 1 очко.

В итоге, Украина U-16 заняла третье место в группе с 5 очками в активе (до этого были победы 3:2 над Болгарией и 3:0 над Грузией). Первой же стала Болгария, которая набрала 7 баллов (после поражения от Украины выиграла 3:1 Литву и 3:0 Грузию), Литва заняла второе место (6 пунктов), а Грузия осталась последней с 0 в активе.

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