Бой Уильяма Скалла (23-1, 9 КО) и Сауля Канело Альвареса (62-2-2, 39 КО) разочаровал украинца Сергея Деревянченко.

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"Ощущения после этого боксерского уикенда – такие себе. Устали от скучных боев? Дайте мне бой с Канело. Или хотя бы пусть один из этих нерешительных боксеров даст мне реванш и я покажу, что такое бокс", – смело заявил Деревянченко в своем Instagram.

Украинский средневес к своему сообщению добавил фото Геннадия Головкина, Карлоса Адамеса, Хайме Мангуи, Даниэля Джейкобса, Джермаля Шарло и француза Кристиана Мбилли.

Именно с последним Деревянченко провел свой предыдущий бой в августе 2024 года. Тогда соперник украинца победил благодаря решению судей, а сам Сергей получил серьезную травму бицепса, из-за которой ему пришлось делать операцию.

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