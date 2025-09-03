Рекордсмен мира на дистанциях 5000 метров и 10000 метров Джошуа Чептегей пропустит чемпионат мира-2025 по легкой атлетике, который 13 сентября начнется в Токио, сообщает Track and Field Gazette.

Чептегей в текущем сезоне лишь дважды выходил на старт. Сначала он принял участие в токийском марафоне, где финишировал девятым со временем 2:05:59, а затем в Индии пробежал дистанцию в 10 километров за 27,53 минуты. Ограниченное количество стартов не помешало Чептегею отобраться на ЧМ-2025 по легкой атлетике, однако Джошуа там не будет выступать.

Дело в том, что Чептегей больше не планирует бегать дистанции 5000 метров и 10000 метров. Его приоритетом отныне является исключительно марафон.

Чептегей, который является действующим олимпийским чемпионом на дистанции 10000 метров, установил рекорд мира по бегу на 5000 метров в августе 2020 года в Монако – его время 12:35,36 минуты. Мировой рекорд на 10000 метров Джошуа установил на старте в Испании в октябре того же года, пробежав дистанцию за 26:11,00 минуты.

