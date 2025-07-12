Чемпион мира по версии WBC во втором легчайшем весе Джесси Родригес (21-0, 14 КО) поделился своим реестром лучших боксеров мира независимо от веса, то есть – так называемым рейтингом Pound-for-pound (P4P).

Украинский экс-чемпион мира назвал все грязные приемы Дюбуа, которых Усику стоит остерегаться, и сделал прогноз на бой

"Номер один – Усик, номер два – Иноуэ, номер три – Кроуфорд. Четвертый Бивол, пятое место отдам Бетербиеву", – рассказал Родригес в комментарии DAZN.

25-летний Джесси Родригес, к слову, занимает седьмое место в рейтинге Р4Р от ведущего издания The Ring.

Как известно, Александр Усик завершает сейчас подготовку к реваншу с Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Усик узнал свое место среди лучших боксеров супертяжелого веса в истории накануне реванша с Дюбуа