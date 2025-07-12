Действующий чемпион WBC поставил Усика во главе собственного рейтинга P4P
Американский боксер Джесси Родригес представил пятерку лучших боксеров мира.
Чемпион мира по версии WBC во втором легчайшем весе Джесси Родригес (21-0, 14 КО) поделился своим реестром лучших боксеров мира независимо от веса, то есть – так называемым рейтингом Pound-for-pound (P4P).
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"Номер один – Усик, номер два – Иноуэ, номер три – Кроуфорд. Четвертый Бивол, пятое место отдам Бетербиеву", – рассказал Родригес в комментарии DAZN.
25-летний Джесси Родригес, к слову, занимает седьмое место в рейтинге Р4Р от ведущего издания The Ring.
Как известно, Александр Усик завершает сейчас подготовку к реваншу с Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.
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