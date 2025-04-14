Испанец стал чемпионом MotoGP в сезоне-2024, после чего пересел с Дукати на Априлию. Дела Мартина в новой команде сразу пошли наперекосяк – падение на тестах, травма запястья и пропуск первых трех этапов.

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"Мартинатор" вернулся в седло мотоцикла на гран-при Катара, но тут случилось новое несчастье. Если квалификация и спринт прошли благополучно, то на 10-м круге гонки испанец потерял контроль над байком, упал и своим телом "посчитал" жесткие поребрики. В придачу Мартина еще и зацепил Фабио Ди Джаннантонио, который ехал позади и вряд ли мог среагировать на скорости около 200 км/ч.

27-летний испанец стал на колени и не мог встать до прихода медиков. Весь этот ужас видела его девушка Мария Монфорт Матутес, которая была в паддоке. Мартину оказали первую помощь и немедленно госпитализировали.

Диагноз – перелом 11 ребер, ушиб грудной клетки и пневмоторакс. К счастью, Хорхе удалось избежать серьезных травм позвоночника или головы. Уже на следующий день он опубликовал фотографию из больницы и даже благодарит судьбу: "Слава Богу, потому что все могло быть гораздо хуже. Я постараюсь держать вас в курсе событий".