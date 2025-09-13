ЧМ-2025 по легкой атлетике, бег 10 000 м, женщины

1. Беатрис Чебет (Кения) – 30:37,63

2. Надя Баттоклетти (Италия) – 30:38,23

3. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 30:39,65

Беатрис Чебет из Кении была главной фавориткой женского забега на 10 000 метров на чемпионате мира, который начался в Токио. Она является действующей олимпийской чемпионкой на этой дистанции и владеет мировым рекордом (28:54,14), который установила в 2024 году.

Главная борьба на дистанции развернулась на последних двух километрах. Кенийка Агнес Джебет Нгетич удерживала первую позицию. За ней шла Надя Баттоклетти из Италии, а топ-3 закрывала Гудаф Цегай из Эфиопии – действующая чемпионка мира. На финиш Цегай прибавила, но за ней удержалась Чебет, которая до этого держалась в условной тени. Звание чемпионки мира 2025 года на последних 400 метрах выиграла Чебет, которая на финише на две секунды опередила Цегай. Сама же эфиопка финишировала третьей – она проиграла и Баттоклетти.

Для Чебет это золото стало первым в карьере на чемпионатах мира. До этого она дважды была призером, но на дистанции 5000 м (в 2022 году заняла второе место, а в 2023-м – третье).

