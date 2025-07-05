Уимблдон-2025, трава, 1/16 финала

Барбора Крейчикова (Чехия, WTA № 16) – Эмма Наварро (США, WTA № 10) – 6:2, 3:6, 4:6

Уимблдон потерял свою бывшую чемпионку – очередная фаворитка потерпела крах

29-летняя Крейчикова не была фавориткой встречи с американкой Наварро, но она имела статус действующей чемпионки Уимблдона, достичь которого крайне непросто. В первом сете Барбора уверенно контролировала развитие событий на корте и спокойно победила – 6:2.

К чести Наварро, она собралась и перевернула игру в свою пользу – выиграла вторую партию, сделав общий счет равным. Решающий сет, к сожалению, чуть не стал катастрофой для Крейчиковой. Она на глазах стала терять уверенность – ей становилось плохо. В какой-то момент чешская теннисистка взяла медицинский тайм-аут и запросила помощь. Медработники замерили ей артериальное давление и оказали минимальную помощь.

После паузы Барбора вернулась в игру, но уже не была сама собой. Она начала просто доигрывать встречу, которую в итоге проиграла и сложила с себя полномочия чемпионки Уимблдонского турнира.

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