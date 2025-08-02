Джессика Пегула и Анастасия Севастова провели встречу 1/16 финала турнира WTA 1000 в Канаде. Результат и отчет – читайте в этой новости "Футбол 24+".

WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/16 финала

Анастасия Севастова (Латвия, WTA № 386) – Джессика Пегула (США, WTA № 4) – 3:6, 6:4, 6:1

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31-летняя Пегула, которая является четвертой ракеткой планеты, а на турнире в Монреале посеяна под третьим номером, считалась безоговорочной фавориткой матча против представительницы Латвии Севастовой. Анастасия только в апреле вернулась в Тур – восстановилась после разрыва "крестов", который получила весной 2024 года.

Свой статус Пегула уверенно подтвердила в первом сете, а вот довести дальше дело до победного завершения не смогла. Севастова перехватила инициативу и выиграла вторую партию. Более того, в решающем третьем сете латвийская теннисистка почти уничтожила американку, отдав ей только один гейм.

В 1/8 финала соперницей Севастовой будет японка Наоми Осака. Она в своем поединке 1/16-й переиграла Елену Остапенко.

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